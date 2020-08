États-Unis La copine de Trump Jr s’enflamme devant une salle vide

Lors du premier jour de la convention républicaine, Kimberly Guilfoyle a livré un discours extrêmement enthousiaste devant un public quasi inexistant. Les internautes ne l’ont pas loupée.

Crise sanitaire oblige, c’est devant une salle quasi vide que Kimberly Guilfoyle a enregistré son discours. L’absence de public et le fait que son intervention ne soit pas en direct n’ont pas refroidi l’ex-présentatrice télé, qui s’est lancée dans une tirade enflammée. «Soutenez un président qui croit en vous, qui aime ce pays et qui se battra pour lui!» a notamment déclaré Kimberly Guilfoyle.

La compagne de Trump Jr a ensuite achevé son discours en ouvrant les bras et en hurlant «Mesdames et Messieurs, leaders et combattants pour la liberté et le rêve américain: le meilleur est à venir!» L’enthousiasme excessif de l’Américaine et la théâtralité de son intervention ont fait réagir de très nombreux internautes, qui n’ont pas compris pourquoi elle s’époumonait pareillement.