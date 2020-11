Connu dans le quartier

Lundi soir, la police avait été appelée à Suhr en raison d’un homme armé d’un couteau et menaçant de se suicider. Sur place, les agents ont retrouvé l’homme en question, C.T., à proximité de son domicile. Ils ont tenté de discuter avec lui et le ton est monté. L’homme a ensuite attaqué les policiers avec son couteau. Un des quatre agents présents a alors tiré cinq coups de feu. Arrivés sur place, les secours ont tenté en vain de réanimer le sexagénaire. Il est mort sur place.

Le sexagénaire était bien connu dans le quartier à cause de disputes répétées et de consommation d’alcool avec sa partenaire. Au printemps dernier, lui et sa petite amie avaient attaqué une femme enceinte et son mari avec du spray au poivre devant une filiale Migros de la localité argovienne.