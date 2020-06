NASCAR

La corde était réelle, l'inquiétude du pilote aussi

La découverte dimanche d’une corde de pendu trouvée dans le garage du pilote afro-américain Bubba Wallace a provoqué un vif émoi, dans un contexte de tensions raciales aux Etats-Unis.

La corde de pendu trouvée dans le garage du pilote afro-américain Bubba Wallace «était réelle» et bien qu'il n'ait pas été visé par un acte raciste, l'inquiétude à son endroit était justifiée, a déclaré jeudi le président de la Nascar, Steve Phelps.

«En apprenant la présence de ce noeud coulant et en le voyant, notre réaction initiale a été de protéger notre pilote», a déclaré Phelps lors d'une conférence téléphonique au lendemain de la conclusion par le FBI que cette corde avait été placée à cet endroit à l'automne 2019 et ne ciblait donc pas Wallace. «Nous vivons à une époque très pesante émotionnellement. Ce que nous avons vu était un symbole de haine et n'était présent que dans un seul garage et c'était celui de la voiture de Bubba Wallace», a néanmoins rappelé Phelps.

«Avec le recul, j'aurais dû utiliser le mot présumé dans notre déclaration», a ajouté le dirigeant qui avait évoqué «un acte odieux» dimanche soir lors de la découverte de la corde dans le paddock du circuit de Talladega dans l'Alabama.