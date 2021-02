Corée du Nord : Pyongyang a dérobé 300 millions de dollars de cryptomonnaies

La Corée du Nord a déployé des milliers de pirates informatiques aguerris qui ont attaqué des entreprises et des institutions en Corée du Sud et ailleurs dans le monde, selon un rapport de l’ONU.

La Corée du Nord a dérobé au cours des derniers mois plus de 300 millions de dollars de cryptomonnaies via des attaques informatiques destinées à financer ses programmes nucléaires et balistiques interdits, selon un rapport confidentiel de l’ONU.