Diplomatie : La Corée du Nord a ignoré tous les appels au dialogue des Etats-Unis

Selon l’émissaire américain, Pyongyang n’a jusqu’à présent jamais répondu aux nombreuses propositions de Washington en matière d’aide humanitaire ou de discussions sécuritaires.

«Par des canaux privés»

Malgré un nombre record de tirs de missiles balistiques nord-coréens depuis le début de l’année, Washington continue de proposer de discuter avec Pyongyang «sans condition préalable», a dit à des journalistes l’envoyé spécial pour la Corée du Nord. Il a laissé entendre que cette ouverture diplomatique resterait sur la table même si le pays reclus réalise prochainement un nouvel essai nucléaire , le premier depuis 2017 – comme les Américains disent s’y attendre. «Pour démontrer notre sincérité, de hauts responsables américains, dont notre président et notre secrétaire d’Etat, ont affirmé publiquement et à plusieurs reprises que nous voulions un échange diplomatique», a-t-il fait valoir.

«Aucun intérêt pour un dialogue»

«A ce jour, la Corée du Nord n’a pas répondu et continue de ne manifester aucun intérêt pour un dialogue», a regretté le diplomate. «Au contraire, nous avons constaté une augmentation notable de la portée et de l’étendue de leurs tirs de missiles en violation flagrante du droit international», a-t-il ajouté, deux jours après le lancement de huit missiles balistiques nord-coréens, s’ajoutant à une vingtaine d’essais depuis le début de l’année. Malgré cette main tendue, les Etats-Unis préviennent aussi qu’ils répondront de manière «rapide et énergique» en cas d’essai nucléaire nord-coréen, en coordination avec leurs alliés, notamment la Corée du Sud et le Japon.