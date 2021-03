Asie : La Corée du Nord lance deux projectiles, des missiles balistiques selon Tokyo

Pyongyang a tiré jeudi des projectiles qui, selon Tokyo, sont ses premiers missiles balistiques depuis le début de la présidence Biden.

La Corée du Nord a lancé jeudi deux missiles dans la mer du Japon et Tokyo a déclaré qu’il s’agissait de missiles balistiques, dont le tir constitue une violation de résolutions de l’ONU. Le lancement d’engins de ce type, s’il est confirmé, constituerait un défi pour l’administration du président américain Joe Biden.

Le tir de jeudi a d’abord été annoncé à Séoul, où l’état-major interarmes sud-coréen a déclaré dans un communiqué que deux «projectiles non identifiés» avaient été lancés dans la mer du Japon, appelée «mer de l’Est» en Corée. L’état-major a indiqué que le tir avait eu lieu depuis la province de Hamgyong du Sud, située dans le centre-est de la Corée du Nord.

Les missiles ont parcouru une trajectoire de 450 kilomètres et atteint une attitude maximale de 60 kilomètres, a déclaré l’état-major sud-coréen, qui n’a pas spécifié précisément de quel type d’engin il s’agissait. L’état-major a ajouté que l’armée sud-coréenne avait «renforcé sa posture de surveillance, en coordination rapprochée avec les États-Unis», principal allié de la Corée du Sud.

«Missiles balistiques»

Au Japon, autre allié régional des États-Unis, le Premier ministre Yoshihide Suga a été catégorique: il a déclaré que les projectiles lancés jeudi étaient des missiles balistiques. «La Corée du Nord a lancé deux missiles balistiques», a affirmé à des journalistes Yoshihide Suga, selon lequel le dernier tir de missile balistique de la Corée du Nord remontait à il y a près d’un an, le 29 mars 2020. «Cela menace la paix et la sécurité de notre pays et de la région. C’est aussi une violation de la résolution de l’ONU», a déclaré le chef du gouvernement japonais.