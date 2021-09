Asie : La Corée du Nord a tiré un projectile non identifié en mer du Japon

Ce tir nord-coréen intervient au surlendemain de l’annonce de tirs d’essai d’un nouveau «missile de croisière longue portée» au cours du week-end par Pyongyang.

La Corée du Nord a tiré mercredi un projectile non identifié vers la mer, selon l’armée sud-coréenne, deux jours après l’annonce par Pyongyang de tirs d’essai réussis d’un nouveau «missile de croisière longue portée».

Le Nord, doté de l’arme nucléaire, a «tiré un projectile non identifié en mer du Japon», a déclaré l’état-major inter-armées de Séoul dans un communiqué transmis à l’AFP. Aucun autre détail n’a été communiqué dans un premier temps, notamment le type de dispositif, la distance parcourue et l’existence éventuelle de plusieurs projectiles.

Avancée technologique

Ces missiles de croisière longue portée, s’il est confirmé que le pays les possède, représenteraient une avancée technologique pour la Corée du Nord, selon les analystes. Ils seraient ainsi plus difficiles à intercepter et constitueraient une véritable menace pour la Corée du Sud et le Japon, deux alliés des États-Unis.