Diplomatie: La Corée du Nord accuse les Etats-Unis de faire monter la tension

Diplomatie : La Corée du Nord accuse les États-Unis de faire monter la tension

La Corée du Nord demande un «arrêt immédiat»

Les États-Unis et le Corée du Sud ont expliqué que les futures manœuvres conjointes étaient défensives, mais Pyongyang y voit la répétition d’une invasion.

«Nous regrettons profondément les gesticulations irresponsables et inquiétantes des États-Unis et de la Corée du Sud, qui poussent constamment vers l’instabilité la situation dans la péninsule coréenne», selon le ministère cité par KCNA. La Corée du Nord demande «un arrêt immédiat des actions militaires hostiles qui troublent la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne», selon ce communiqué.