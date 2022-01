Asie : La Corée du Nord affirme avoir testé un missile hypersonique

Pyongyang a annoncé avoir procédé à un nouveau tir de missile hypersonique mardi, le deuxième du genre en moins d’une semaine par le régime nord-coréen.

Mach 5

La défense sud-coréenne a estimé que ce tir avait atteint une vitesse hypersonique et attestait clairement de «progrès» par rapport à celui de la semaine dernière. Les missiles hypersoniques volent à Mach 5, voire plus, et peuvent changer de cours en vol, ce qui les rend plus difficiles à détecter et à intercepter.