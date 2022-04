Commémorations : La Corée du Nord célèbre le 110e anniversaire de son «père fondateur»

Pyongyang a organisé des festivités et tiré des feux d’artifice vendredi pour fêter la naissance de Kim Il Sung, grand-père défunt de l’actuel dirigeant Kim Jong Un.

Un feu d’artifice a également été tiré dans la capitale, parée d’éclairages en forme de chars et de missiles.

«Jour du soleil»

Le 15 avril, «Jour du soleil», constitue l’une des dates les plus importantes du calendrier de Pyongyang car Kim Il Sung, grand-père de l’actuel dirigeant Kim Jong Un , et fondateur de ce pays doté de l’arme nucléaire, est né à cette date. «Je suis venu voir le festival des lumières avec ma fille. C’est vraiment cool», a déclaré Ri Bom Chol, un médecin de 40 ans, à un journaliste de l’AFP à Pyongyang.

Cette célébration intervient trois semaines après le plus grand essai de missile balistique intercontinental de l’histoire de la Corée du Nord. C’est la première fois que les armes les plus puissantes de Kim Jong Un ont été tirées à pleine portée depuis 2017, rompant un moratoire observé jusqu’alors.

Pas de parade militaire

La chaîne de télévision officielle KCTV a diffusé des images montrant de nombreux jeunes en train de danser sur le square Kim II de Pyongyang, précisant qu’il s’agissait d’un direct. Des femmes en vêtements traditionnels et des hommes en chemise blanche et pantalon noir ont alterné danses traditionnelles et valses occidentales au son d’une musique de propagande.