Asie : La Corée du Nord lance un «projectile non identifié»

La Corée du Nord a tiré un «projectile non identifié», a annoncé dimanche l’armée sud-coréenne, après un mois d’accalmie, sans lancement, pendant les Jeux olympiques de Pékin.

«La Corée du Nord a tiré un projectile non identifié vers l’est», ont indiqué les chefs d’état-major interarmées de la Corée du Sud dans un communiqué, sans donner plus de détails. Pyongyang a mené une série inédite de sept tirs de missiles en janvier, avec notamment le missile le plus puissant depuis 2017.