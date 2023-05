Asie: La Corée du Nord lancera bien un satellite espion en juin 

KCNA VIA KNS/AFP

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et sa fille, le 16 mai 2023.

Le «satellite de reconnaissance militaire numéro 1» sera «lancé en juin», afin de «faire face aux actions militaires dangereuses des États-Unis et de leurs vassaux», selon Ri Pyong Chol, vice-président de la commission militaire centrale du parti au pouvoir, cité par KCNA.

Entre le 31 mai et le 11 juin

Selon Tokyo, Pyongyang a indiqué aux garde-côtes japonais qu’une fusée serait lancée entre le 31 mai et le 11 juin et devrait retomber dans une zone à proximité de la mer Jaune, de la mer de Chine orientale et à l’est de l’île de Luçon aux Philippines.