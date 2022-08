Covid-19 : La Corée du Nord lève l’obligation du port du masque

La sœur de Kim Jong-un, Kim Yo-jong, a révélé que le dirigeant nord-coréen avait été lui-même été malade durant l’épidémie et avait «souffert de fortes fièvres».

«La mesure d’obligation du port du masque a été levée dans tous les lieux à l’exception des zones de la ligne de front et des villes et comtés frontaliers, le pays entier étant (sorti de l’épidémie)», a rapporté l’agence de presse officielle KCNA. Les mesures de distanciation sociale ont également été levées dans toutes les régions à l’exception des territoires frontaliers, a ajouté KCNA.

L’annonce est survenue après que Pyongyang a accusé Séoul cette semaine d’avoir causé l’épidémie de Covid-19 dans le pays et menacé «d’éradiquer» les autorités sud-coréennes si nécessaire. Le régime recommande cependant le port du masque aux personnes présentant des symptômes, et demande aux Nord-Coréens de «rester vigilants» face à toute «chose anormale» – semblant se référer aux ballons envoyés depuis le Sud.

«Crime contre l’humanité»

Malgré une interdiction imposée en 2021, des militants sud-coréens continuent d’envoyer des ballons contenant des prospectus et des billets en dollars, soulevant les protestations de Pyongyang. Kim Yo-jong, la sœur du leader nord-coréen Kim Jong-un, a accusé Séoul d’être à l’origine de l’épidémie dans son pays, le virus étant entré, selon la thèse de Pyongyang, à travers le matériel de propagande envoyé depuis le Sud.

Dénonçant un «crime contre l’humanité», la sœur et conseillère de Kim Jong-un a menacé Séoul de «fortes représailles». Kim Yo-jong a également révélé que le dirigeant nord-coréen avait été lui-même été malade durant l’épidémie et avait «souffert de fortes fièvres». Les experts, y compris l’OMS, sont sceptiques sur les statistiques sanitaires de Pyongyang et son contrôle affiché de l’épidémie.