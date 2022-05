Selon les États-Unis : La Corée du Nord pourrait bientôt mener un essai nucléaire

Vendredi, le département d’État américain a annoncé que la Corée du Nord pourrait procéder à un septième essai nucléaire ce mois-ci. Ce serait le premier depuis 2017.

Moratoire rompu

Tests nucléaires à six reprises

Au contraire, la Corée du Nord a multiplié depuis le début de l’année les essais d’armements interdits par les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, autant de «provocations» dénoncées par les États-Unis. Pyongyang a testé des armes nucléaires à six reprises depuis 2006 et a vanté le succès de sa dernière et la plus puissante en 2017, une bombe à hydrogène d’une puissance estimée à 250 kilotonnes.