Tir de missile balistique : La Corée du Nord regrette l’«attitude déplorable» du chef de l’ONU

«J’exprime mon profond regret du fait que le secrétaire général de l’ONU observe une attitude vraiment déplorable, oublieuse de l’objectif et des principes de la Charte des Nations unies et de sa mission même qui est de maintenir l’impartialité, l’objectivité et l’équité sur tous les sujets», a déclaré la ministre Choe Son Hui. Elle a ajouté que cela «prouve clairement» qu’Antonio Guterres «est une marionnette des États-Unis».

Exercices

Séoul et Washington ont notamment mené fin octobre et début novembre les plus grands exercices aériens communs de leur histoire. Dimanche, la ministre nord-coréenne des affaires étrangères a rappelé que les autorités de Pyongyang avaient «récemment mis en garde le secrétaire général de l’ONU pour qu’il examine la question de la péninsule coréenne avec impartialité et objectivité».