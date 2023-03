Asie : La Corée du Nord tire un missile balistique

Le lancement depuis la ville portuaire de Nampo a été détecté à 10h20, a indiqué l’état-major sud-coréen. «Notre armée continue de se tenir prête à tout et coopère étroitement avec les Etats-Unis, alors que nous avons renforcé notre surveillance et notre vigilance», a-t-il ajouté.

Ce nouveau tir nord-coréen intervient, alors que les forces américaines et sud-coréennes doivent lancer, le 13 mars, leurs plus importants exercices militaires conjoints en cinq ans baptisés «Ulchi Freedom Shield». Washington et Séoul affirment qu’il s’agit d’exercices de défense, mais Pyongyang les considère comme des répétitions générales à une invasion de son territoire ou à un renversement de son régime.

«Une déclaration de guerre»

Les relations entre Pyongyang et Séoul sont au plus bas, depuis plusieurs années, avec des pourparlers au point mort. En 2022, le Nord a qualifié d’«irréversible» son statut de puissance nucléaire et a conduit une série d’essais balistiques et de missiles en violation de résolutions de l’ONU.