Extrême-Orient : La Corée du Nord tire un missile balistique intercontinental

Pyongyang a rompu jeudi, un moratoire qu’elle respectait depuis 2017. L’armée sud-coréenne a immédiatement riposté en tirant des missiles vers le large de ses côtes.

Condamnation unanime

Le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, a dénoncé «un acte scandaleux et impardonnable». Le régime nord-coréen «menace la paix et la sécurité du Japon, de la région et de la communauté internationale», a-t-il déclaré depuis Bruxelles, où il se trouve pour un sommet du G7. Condamnant «avec force» le nouveau tir, la Maison-Blanche a assuré que les États-Unis prendraient «toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du territoire américain, de la Corée du Sud et du Japon».