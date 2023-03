Asie : La Corée du Nord tire «un missile balistique non identifié»

«La Corée du Nord a tiré un missile balistique non identifié en direction de la mer de l’Est», a déclaré l’état-major interarmées dans un communiqué, en référence à l’étendue également connue sous le nom de mer du Japon.

Washington et Séoul ont débuté lundi leurs plus importantes manœuvres militaires conjointes en cinq ans, malgré les menaces de la Corée du Nord, qui a annoncé quelques heures plus tôt avoir tiré deux missiles de croisière depuis un sous-marin.