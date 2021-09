ONU : La Corée du Nord tire un projectile et affirme son droit à tester des armes

Ce nouveau tir de missile de Pyongyang est intervenu au moment même où le représentant du pays à l’Onu prononçait son discours lundi.

La Corée du Nord a tiré mardi un «projectile» en mer, au moment où son ambassadeur à l’ONU revendiquait le «droit légitime» de son pays de tester des armes face à la «politique hostile» des États-Unis et de Séoul.

Selon l’armée sud-coréenne, la Corée du Nord a tiré mardi à l’aube un «projectile non identifié» au large de sa côte orientale. Un porte-parole du ministère japonais de la Défense a pour sa part déclaré à l’AFP sous le couvert de l’anonymat que ce projectile «semble être un missile balistique». Il s’agit du troisième tir effectué par Pyongyang ce mois-ci. Le premier avait impliqué un missile de croisière à longue portée, et le deuxième des missiles balistiques à courte portée.

Un «droit légitime à l’autodéfense»

Pratiquement au même moment, l’ambassadeur nord-coréen auprès de l’ONU, Kim Song, a déclaré à l’Assemblée générale des Nations Unies que son pays a le «droit légitime» de tester des armes et de «renforcer (ses) capacités de défense». «Personne ne peut nier à la Corée du Nord le droit légitime à l’autodéfense pour développer, tester, fabriquer et posséder des systèmes d’armes», a insisté le diplomate, en réclamant aux États-Unis de cesser leur «politique hostile».

«Nous ne faisons que renforcer nos capacités de défense nationales, afin de nous défendre et de garantir de manière fiable la sécurité et la paix du pays», a ajouté Kim Song.

«Volonté hostile»

Les Américains doivent «cesser leurs exercices militaires et cesser de déployer une panoplie stratégique contre notre pays», a aussi réclamé l’ambassadeur nord-coréen.

La Corée du Nord a multiplié ces derniers jours les messages ambigus à l’égard de Washington et de Séoul. Le tir de mardi intervient quelques jours après que Kim Yo Jong, l’influente sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, eut laissé entrevoir la possibilité d’un sommet entre les deux Corées, tout en exigeant au préalable que Séoul abandonne sa «politique hostile».

Pyongyang plus isolé que jamais

Ces remarques répondaient à de récents appels du président sud-coréen Moon Jae-in à déclarer une fin officielle au conflit intercoréen de 1950-53 qui s’est terminé par une trêve, et non par un traité de paix, laissant les deux parties techniquement en guerre depuis plus d’un demi-siècle.