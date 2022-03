Asie : La Corée du Nord tire un «projectile non identifié»

L’armée sud-coréenne a annoncé samedi avoir détecté un missile lancé par son voisin du nord en direction de l’est.

La Corée du Nord a tiré au moins un «projectile non identifié», a annoncé samedi l’armée sud-coréenne, ce qui pourrait constituer le 9e essai de missiles par Pyongyang depuis le début de l’année. «La Corée du Nord a lancé un projectile non identifié en direction de l’est», a indiqué dans un communiqué l’état-major interarmées de Corée du Sud, sans fournir plus de détails.