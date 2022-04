Kim Jong-Un : La Corée du Nord veut «renforcer» son armement nucléaire

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a annoncé son intention de «renforcer et développer» l’armement nucléaire de son pays, lors d’un discours prononcé à l’occasion d’un défilé militaire à Pyongyang.

«Nous continuerons à prendre des mesures pour renforcer et développer les capacités nucléaires de notre nation à un rythme accéléré», a déclaré Kim Jong Un, dont les propos ont été rapportés mardi par l’agence de presse nord-coréenne KCNA. Selon cette source, le leader nord-coréen a prononcé un discours lors de la parade militaire qui s’est déroulée lundi soir sur la place Kim Il Sung à Pyongyang, à l’occasion du 90e anniversaire de l’Armée populaire de Corée.

Le pays fait l’objet de sanctions internationales sévères en raison de ses programmes nucléaires et balistiques. Les négociations visant à convaincre le dirigeant d’y renoncer sont au point mort.

Lundi, Kim Jong Un a affirmé que les armes nucléaires sont «un symbole de la puissance nationale» et qu’elles doivent être diversifiées. «En vue d’un contexte politique et militaire turbulent et des différentes crises à venir… nous allons encore augmenter notre puissance à un rythme aussi rapide que possible», a-t-il ajouté. Il a ajouté que si les armes nucléaires de son pays ont avant tout un rôle dissuasif, elles pourraient être déployées si les «intérêts fondamentaux» de la Corée du Nord étaient menacés.