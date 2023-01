Covid-19 : La Corée du Sud abandonne le port du masque obligatoire en intérieur

En Corée du Sud, le port du masque ne sera plus obligatoire dans la plupart des espaces intérieurs – sauf dans les transports publics et les établissements médicaux – à partir du 30 janvier, soit «après les vacances du Nouvel An lunaire», a précisé Jee Young-mee, responsable de l’Agence coréenne de contrôle et prévention des maladies (KDCA).