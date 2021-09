Corées : La Corée du Sud invitée à abandonner sa «politique hostile»

L’influente sœur du dirigeant nord-coréen a apprécié la volonté déclarée de Séoul, cette semaine, de mettre fin au conflit, mais a fustigé son «double jeu».

Le point de vue du «parc de la paixV» qui fait face à la Corée du nord et la zone démilitarisée.

Ces remarques de Kim Yo Jong, rapportées par l’agence de presse officielle KCNA de Pyongyang, répondent aux récents appels du président sud-coréen Moon Jae-in à déclarer une fin officielle au conflit de 1950-53 qui s’est terminé par une trêve, et non par un traité de paix, laissant les deux parties techniquement en guerre depuis plus d’un demi-siècle.