Applications : La Corée du Sud met fin aux monopoles d’Apple et Google

Mardi, un projet de loi validé par les députés sud-coréens offrira la possibilité aux utilisateurs de choisir un système de paiement lors de l’achat d’applications. Au détriment d’Apple et Google.

Apple et Google estiment que les commissions prélevées sont justifiées, affirmant qu’elles permettent de faire des achats en toute sécurité.

Les députés sud-coréens ont adopté mardi une loi interdisant à Apple et Google d’obliger les développeurs d’applications à utiliser les systèmes de paiement des deux géants de la tech, déclarant de fait illégaux leurs monopoles lucratifs sur l’App Store et le Play Store.

Aux États-Unis, trois sénateurs ont proposé en août une loi visant à réguler les deux firmes dominantes et contraindre le duopole Google-Apple à s’ouvrir beaucoup plus à la concurrence. Les parlementaires européens discutent également d’une telle loi.

Sous le feu des critiques

Cette initiative sud-coréenne intervient alors qu’Apple et Google sont, à travers la planète, sous le feu des critiques, accusés notamment de prélever une commission de 30% sur les transactions réalisées via leurs systèmes de paiement devenus incontournables.

«Cette loi va certainement créer un précédent pour d’autres pays, ainsi que pour les éditeurs d’applications et les créateurs de contenu du monde entier», a déclaré à l’AFP Kang Ki-hwan, de la Korea Mobile Internet Business Association.

Colère

Plus tard cette année, Google prévoit d’imposer à l’échelle mondiale l’obligation pour les développeurs d’utiliser son système de paiement – avec une commission de 30% au-dessus d’un certain seuil – pour les achats intégrés.

Cette annonce a suscité la colère de plusieurs artistes et créateurs sud-coréens, des écrivains de fiction web et des artistes de webtoons (bande dessinée en ligne), qui accusent Google d'»abus de pouvoir" et ont fait campagne pour la nouvelle loi.