Football: La corruption à la FIFA vue par Netflix

Dans le camp de la FIFA, l’inquiétude grimpe rapidement. «J’ai reçu un appel me disant: "on doit se voir parce qu’on a un gros problème"», explique Jérôme Valcke, secrétaire général de la FIFA de 2007 à 2015, qui se rendait au travail au moment de l’opération. En marge de ces arrestations, le Ministère public de la Confédération (MPC) annonçait avoir ouvert une procédure pénale en lien avec l’attribution des Coupes du monde 2018 et 2022, en Russie et au Qatar.