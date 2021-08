France : La Corse touchée par un épisode de pollution aux particules fines

Un nuage de poussières désertiques en provenance du Sahara entraînant des concentrations élevées en particules fines dans l’air a atteint l’île de Beauté.

Si une accalmie dans l’épisode de pollution était prévue pour jeudi et vendredi, «un retour des particules» est attendu dès samedi, entraînant l’activation de «la procédure d’alerte sur persistance de la procédure d’informations et de recommandations» pour «au moins 24h». Durant ce type de phénomène, en particulier en cas de gêne respiratoire ou cardiaque, il est recommandé de limiter les émissions d’origine automobile, industrielle, artisanale et domestique, de privilégier les sorties brèves, de réduire les activités physiques et sportives intenses.