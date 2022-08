Russie : La cosmonaute russe «prête» pour son vol avec SpaceX

Une photo non datée publiée par l’agence spatiale russe Roscosmos le 26 août 2022 montre la cosmonaute Anna Kikina posant pour une photo dans une combinaison spatiale à Moscou.

L’unique femme cosmonaute russe en activité a indiqué vendredi être «prête» pour un vol prévu début octobre vers la Station spatiale internationale (ISS) dans le cadre d’une mission conjointe avec la NASA, malgré les tensions russo-américaines. Anna Kikina, 37 ans, fera partie de ce vol prévu le 3 octobre à bord d’une capsule Crew Dragon de la société Space X. Deux astronautes américains, Nicole Mann et Josh Cassada, et un Japonais, Koichi Wakata, prendront également part à cette mission. Le véhicule s’élancera du centre spatial Kennedy, en Floride.

«Je suis prête pour ce vol. Je me rendrai en Amérique le 8 septembre pour la dernière session d’entraînement, les activités prévol et diverses procédures», a déclaré Mme Kikina, une ingénieure de formation, lors d’une conférence de presse diffusée par l’agence spatiale russe Roscosmos. Elle deviendra la cinquième femme russe cosmonaute professionnelle à se rendre dans l’espace et la première cosmonaute de son pays à voler avec une mission de Space X, «une grande responsabilité», selon elle.