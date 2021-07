Vaud - La Côte connaît un baby-boom

Contrairement aux idées reçues, les confinements successifs de ces derniers mois n’ont pas débouché sur une hausse des grossesses, mais sur une baisse des naissances. Or, La Côte fait exception à cette tendance nationale et même mondiale, révèle «24 heures». Les maternités de Nyon et de Morges ont été fortement sollicitées cette année, et les chiffres de ces derniers mois montrent une différence non négligeable par rapport à l’an dernier. Pendant ce temps, le CHUV note une légère diminution des accouchements dans ses murs. Ce n’est cependant pas le cas aux HUG.