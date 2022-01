Amérique du Nord : La côte est grelotte sous une épaisse couche neige

La tempête hivernale qui s’est abattue dimanche sur l’est des États-Unis et du Canada a provoqué d’importantes coupures de courant et fortement perturbé le trafic aérien.

L’est des États-Unis et du Canada subissait encore lundi les effets d’une tempête hivernale d’envergure, d’importantes chutes de neige provoquant de vastes coupures de courant, tandis que certaines provinces canadiennes sont sous le coup d’une alerte au blizzard.

Plus de 215’000 foyers américains connaissaient une coupure de courant à 16 h (heure suisse), selon le site poweroutage.us, principalement dans le sud-est des États-Unis – dont environ 30’300 foyers en Caroline du Sud et 29’200 en Caroline du Nord.

Au Canada, certaines zones des provinces du Québec et de l’Ontario ont été placées en alerte blizzard, comme Toronto, la plus grande ville du pays, et Ottawa, la capitale, selon le site d’information météo du gouvernement canadien.