Coppet rejette la fusion des communes de Terre-Sainte

Le projet de fusion des huit communes de Terre-Sainte a subi un coup d’arrêt, ce week-end. Les électeurs de Coppet ont refusé le crédit d’étude de 21’000 francs destiné à approfondir ce rapprochement. 61% d’entre eux ont dit non, alors que la participation s’est élevée à 48,5%, rapporte «La Côte». Jusqu’à présent, six communes avaient accepté d’aller de l’avant: Bogis-Bossey, Chavannes-de-Bogis, Chavannes-des-Bois, Commugny, Founex et Mies. Une dernière ne s’était pas encore prononcée: Tannay. Le refus de Coppet met à mal ce projet, dès lors que la municipalité accueille sur son sol plusieurs infrastructures intercommunales et occupe un rôle central en termes de mobilité.