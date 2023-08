Un jeune enseignant agressé par un ancien élève à Nyon

Il a été poussé à plusieurs reprises et insulté. Son vélo électrique a été cassé. Dans la nuit de vendredi à samedi, un enseignant remplaçant a été agressé par un ancien élève devant le McDonald’s de Nyon (VD). Choqué, il constatait lundi que la réparation de sa bicyclette projetée au sol lui coûterait 4000 fr. «Le pédalier et le dérailleur ont explosé. L’écran a été endommagé.»

Luc* a voulu médiatiser sa mésaventure car il pense «nécessaire de parler de la violence envers les enseignants. Si on me fait ça alors que je ne suis qu’un remplaçant, que peut-il arriver aux titulaires?» Pour lui, le lien entre son activité et l’altercation ne fait aucun doute. Le jeune homme de 22 ans dit être arrivé devant le fast-food à 1h40. Là, il voit son ancien élève du collège Nyon-Marens. Une discussion s’engage. «On parlait de ses études. Je l’avais eu quatre mois durant le Covid. Il est né en 2004, il avait 15-16 ans à l’époque. Je lui ai dit qu’il n’avait pas été facile. Là, il s’est énervé. Il semblait vouloir que ça dégénère. J’ai cherché à rester calme. Je me disais: si je le tape, ma vie et ma carrière sont foutues.»