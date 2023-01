Environnement : La couche d’ozone est en «bonne voie» pour se reconstituer

En bonne voie

«L’élimination progressive de près de 99% des substances interdites qui détruisent l’ozone a permis de préserver la couche d’ozone et contribué de façon notable à sa reconstitution dans la haute stratosphère et à une diminution de l’exposition humaine aux rayons ultraviolets (UV) nocifs du soleil», notent ces experts, qui publient leur estimation quadriennale sous l’égide de l’ONU.

Le Protocole de Montréal (Canada), signé en 1987 et ratifié par 195 pays, a fortement réduit la quantité de CFC dans l’atmosphère et la couche d’ozone semble ainsi pouvoir se reconstituer complètement, selon les estimations de l’ONU. «Si les politiques actuelles restent en place, la couche d’ozone devrait retrouver les valeurs de 1980 (avant l’apparition du trou dans la couche d’ozone) d’ici environ 2066 au-dessus de l’Antarctique, 2045 au-dessus de l’Arctique et 2040 dans le reste du monde», indique l’ONU Environnement.