Zurich

«La couleur de peau d’un suspect n’a pas d’importance»

Un ado ivoirien a mordu des agents lors de son interpellation, le week-end passé à Zurich. La Fédération suisse des fonctionnaires de police craint qu’après l’affaire Floyd les violences envers la police augmenteront encore.

Une arrestation en gare de Zurich fait actuellement beaucoup parler d’elle. Sur une vidéo, on voit des agents Securitrans ainsi que des agents de la police cantonale zurichoise en train d’interpeller un Ivoirien de 14 ans. L’ado avait été mêlé à une altercation avec autre jeune de 18 ans. L’enregistrement a été partagé à de multiples reprises sur les réseaux sociaux et associé au mouvement Black Livres Matter, dénonçant la violence policière envers les Noirs.

Lors de l’interpellation en question, l’adolescent a mordu deux agents, l’un au bras et l’autre à la jambe. Johanna Bundi Ryser, présidente de la Fédération suisse des fonctionnaires de police (FSFP), craint qu’avec les récents événements survenus aux Etats-Unis (ndlr: un policier blanc a provoqué la mort d’un Afro-américain lors d’une arrestation musclée dans le Minnesota) la police ne puisse plus faire correctement son travail.

La FSFP ne peut pas commenter des cas isolés puisque nous ne connaissons pas tous les détails et que nous disposons uniquement des images et vidéos diffusées par la presse et sur les réseaux sociaux. Cela ne suffit pas pour se faire une idée de ce qui s’est réellement passé. Mais ce que nous pouvons dire, en revanche, c’est que la police a pour mission de faire appliquer la loi. La couleur de peau et la nationalité d’un suspect n’ont donc aucune importance.