Football – La Coupe continue de se refuser à Servette Chênois

La mention vaut ce qu’elle vaut compte tenu du résultat final. Mais on connaissait le Servette Chênois qui se paralysait lorsque l’enjeu frappait un peu trop fort à la porte. Celui de cette saison devient de plus en plus insensible à cette forme de pression. Lorsque les Grenat se sont retrouvées menées 1-0 en début de seconde mi-temps samedi face à un Grasshopper (3e de Super League) qui n’offrait rien, il y aurait eu des raisons de voir le gouffre, de se laisser aspirer par cette élimination si proche du but qui menaçait. C’est exactement à ce moment que les Servettiennes se sont faites les meilleures.