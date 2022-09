Tennis : La Coupe Davis, ce «monument» en péril

Les Helvètes Dominic Stricker et Marc-Andrea Huesler jouent les barrages dans l’anonymat face à Gonzalo Escobar et Diego Hidalgo en Équateur.

Déjà modifiée depuis sa conception, la nouvelle formule, bien plus compliquée que l’historique, est cette année la suivante: un premier tour éliminatoire puis une phase de poules dans quatre villes et enfin la phase finale dans un seul lieu, cette année Málaga en Espagne (22-27 novembre) dans le format quarts, demies et finale. La Suisse, elle, dispute le premier tour des barrages en Équateur pour conserver sa place dans le groupe mondial.

Le but était de regagner l’intérêt des médias et des fans, qui s’émoussait depuis longtemps en raison du manque d’implication des meilleurs mondiaux, dissuadés par l’étirement de la compétition sur une trop longue période. Mais force est de constater que les organisateurs ont manqué leur cible.

Un public clairsemé

Elle n’a pas plus fourni les foules, comme on a pu le voir et l’entendre dès le premier match opposant mardi l’Australie à la Belgique, disputé dans une ambiance bien morne à Hambourg. Même pour la rencontre entre l’Allemagne et la France, mercredi, les tribunes étaient loin d’être pleines, quelques milliers de personnes seulement ayant payé le prix élevé des places (environ 60 francs).