Leysin (VD): La coupe de ces arbres centenaires agite le village

Pas le choix, cependant, selon le syndic Jean-Marc Udriot. La Commune et le Canton soulèvent en effet des questions «critiques» de sécurité publique. Selon la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), «ils sont trop proches de la route (à moins de 50 cm du bord de chaussée), et les racines commencent à soulever localement l’enrobé. De plus, lorsqu’ils perdent leurs feuilles en automne, elles tombent directement sur la chaussée, la rendant glissante. Enfin leur situation provoque des zones successives de lumière et d’ombres alternées, ce qui présente des risques pour les usagers de la route.»