Voile : La Coupe de l’America 2024 aura lieu à Barcelone

Le comité de la célèbre course de voile a porté son choix sur la capitale de la Catalogne. Les autres villes candidates étaient Cork (Eire), Djeddah (Arabie saoudite) et Malaga (Espagne).

Les Suisses d’Alinghi et les Américains d’Oracle avaient organisé l’épreuve respectivement en Espagne à Valence en 2007 et 2011, et aux Bermudes en 2017.