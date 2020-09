«Nous ne pouvons pas prendre le risque d’envoyer nos participants, spectateurs et bénévoles en quarantaine pour les fêtes de fin d’année.» Les organisateurs de la Coupe de Noël ont fait une croix sur la 82ème édition de la manifestation, qui fait le bonheur chaque année des fanatiques de la nage en eaux glacées et d’amateurs de déguisements. Initialement prévu le 20 décembre prochain, l’évènement est annulé, en raison des restrictions liées au coronavirus.

«Malheureusement les mesures sanitaires sévères imposées par le canton de Genève et l’OFSP pour les manifestations de plus de 1000 personnes sont impossibles à appliquer à notre événement sportif et populaire», a expliqué le comité d’organisation. Ce dernier a tenté de trouver des solutions alternatives, avec notamment une mini Coupe en mode compétition et à huis clos. Mais cela aurait été «injuste et triste pour les givrés de la catégorie humoristique. Certes, l’histoire de la Coupe est une compétition, mais son âme est populaire et spectaculaire».