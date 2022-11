LIVE Coupe du monde: La Coupe du monde au Qatar démarre enfin

Scandaleux ou prodigieux, épatant ou horrible, à boycotter ou à regarder sans modération … Les expressions qualifiant cette Coupe du monde vont bon train avant son coup d’envoi. Qu’elle que soit votre avis, force est de constater que les Qataris ont mis le paquet. Avec un prix total pour l’organisation avoisinant les 220 milliards de dollars, la Coupe du Monde au Qatar est d’ores et déjà celle qui aura coûté le plus pour un pays hôte. À titre de comparaison, le Brésil détenait jusqu’à présent ce record avec sa Coupe du Monde en 2014 pour un coût de 15 milliards de dollars. Les préoccupations financières des Qataris ne sont pas les mêmes que les tiennes, toi qui dois réfléchir si oui ou non tu baisseras ton chauffage d’un ou deux degrés pour économiser CHF 200.- sur ta prochaine facture l'hiver prochain…