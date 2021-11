Football - La Coupe du monde biennale coûterait 8 milliards

L’ombre d’un Mondial tous les deux ans plane. Ce qui n’est pas du goût des ligues domestiques et de l’UEFA. AFP

Environ 8 milliards de dollars chaque année, c’est ce que coûterait le mondial biennal à l’UEFA et aux différentes ligues du monde. Le chiffre provient du média « The Athletic » , qui cite une étude demandée par les ligues domestiques. Une ligue européenne comme La Liga aurait moins de matches à jouer, ce qui implique moins d’argent qui rentre dans les caisses.

La perte des seuls droits audiovisuels est estimée à 5 milliards par saison pour les 40 plus grandes ligues domestique. Le calendrier raboté coûterait lui 1,75 milliard de dollars tandis que les changements d’agenda se chiffre nt à environ 900 millions de dollars.

L’engouement - la hype - risque également de subir de plein fouet l’effet biennal. « Si vous changez le modèle avec une Coupe du monde tous les deux ans, et que les matches passent du week-end à la semaine, et que vous avez une saison plus courte, et que certains joueurs ne sont pas disponibles à certains moments, vous affaiblissez votre produit de base » , affirme François Godard, l’expert au sein d’Enders Analysis c i té dans l’article.

Imaginez un Mondial sans voir Xhaka distribuer des caviars, sans Neymar tricoter avec plus ou moins de succès ou sans les surprises autour des coupes de cheveux de Pogba. Ce qui peut arriver, si ces joueurs sont pris entre le marteau et l’enclume, s’ils choisissent les clubs plutôt que les sélections. C’est l’inverse qui s’est produit pendant les matches qualificatifs du mois d’octobre. L’UEFA a estimé que les problèmes de calendrier découlaient de reports de rencontres en raison du Covid-19. Certains joueurs sudaméricains n’avaient pas pu arriver à temps pour leur championnat du week-end.

Des a gendas qui péjorent les championnats domestiques , l e monde du footba l l l ’observe déjà à certains niveaux. « Avant, les matches de Liga se jouaient le samedi soir, maintenant ils ont lieu également en début de semaine » , constate l’expert d ’un cabinet de football. Lui se dit ni pour, ni contre le mondial biennal. « Le football est très fragmenté, chacun veut garder sa part du gâteau » , estime-t-il.

Nul besoin d’attendre l’impulsion de la FIFA pour sortir des frontières nationales, les clubs le font très bien eux-mêmes. Il n’y a qu’à voir les tournées aux É tats-Unis, en Asie et le développement des réseaux sociaux pour voir que les grands clubs se tournent de plus en plus vers l’international. L’UEFA et les différentes ligues domestiques perçoivent aussi des avantages à la tenue des Mondiaux de football. « La valeur des joueurs prend l’ascenseur s’ils participent » , ajoute encore l’expert. Reste encore à voir si cette affirmation reste vraie après l’introduction de tous les changements que souhaite Gianni Infantino. Le président de la FIFA entend développer sa Coupe du monde à travers plusieurs mesures.

Davantage d’équipes participent à la compétition, elles seront 48 en 2026 contre 32 actuellement. « Aujourd ’ hui, si on parle sans détour quelles sont les possibilités réelles du Venezuela de participer au Mondial? » affirmait-il lors d’une conférence de presse à Caracas, mi-octobre. Certains diront: « aucune, et c’est très bien pour le spectacle. » D’autres diront: « aucune, et c’est dommage qu’ils n’aient pas leur chance. » Toujours est-il que mathématiquement, les chances d’être sélectionné augmentent s’il y a davantage de compétitions.

Le duel

À la source du débat, un duel entre l’UEFA et la FIFA. La fédération internationale dope ses revenus les années de Coupe du monde. Elle a enregistré un revenu de 4 641 mill i ons de dollars en 2018, lorsque l’équipe de France s’est emparée du trophée à Sochi.

Plus de la moitié des revenus de la FIFA provient des droits télévisuels. Rapport financier de la FIFA, 2018.

L’année d’avant, elle n’enregistrait que 734 millions de dollars. La distribution des revenus est un peu plus homogène du côté de l’UEFA.