Qatar 2022 : La Coupe du monde «commence maintenant» pour la Serbie

Dans le camp camerounais, on se sent prêt à tout donner pour battre la Serbie et conserver une chance de qualification, comme l’a expliqué le sélectionneur Rigobert Song: «C’est un match déterminant. Nous nous sommes préparés, nous savons ce qui nous attend. Nous gardons la détermination, l’ADN du football camerounais, une équipe qui a toujours ce fighting spirit. L’heure n’est plus à réfléchir, on n’a plus rien à perdre, on y va. Lundi, on montrera un autre visage que contre la Suisse.»