Le feuilleton qui oppose depuis des années les vignerons de la commune vaudoise de Champagne à diverses juridictions et accords commerciaux avec la France va finir par prendre un goût de bouchon.

Dernier rebondissement capiteux en date, relaté par divers médias romands le vendredi 21 mai: le Département cantonal de l’économie a fait recours début mai auprès de la Cour suprême suisse contre une décision de la Cour constitutionnelle vaudoise. En avril , celle-ci avait rejeté la demande des viticulteurs du village du district du Jura-Nord vaudois de bénéficier de l’ appellation «Commune de Champagne ». La raison: des accords bilatéraux signés entre la Suisse et l’Union européenne, qui protège les producteurs français du célèbre nectar à bulles issu de la région champenoise. Seuls eux peuvent utiliser et commercialiser leurs bouteilles avec le nom «Champagne».

En 1974, une Convention franco-suisse sur la protection des indications de provenance a oublié la commune vaudoise de Champagne. En 1996, Bruxelles a exigé l’interdiction de l’utilisation de l’appellation Champagne pour tout produit non issu de la région française. Les tentatives pour obtenir un accord d’homonymie sont restées vaines. En 2007, le Tribunal de première instance des Communautés européennes a débouté le village de Champagne et tous les vignerons vaudois mais la Cour a demandé à l’UE de respecter rigoureusement la règle par laquelle «le droit mondial assure une coexistence pacifique entre les homonymies viticoles». En 2008, des habitants de Champagne ont arraché le panneau d’entrée de leur village comme geste d’exaspération. En janvier 2021, l’AOC «Commune de Champagne» accordée par l’État de Vaud a été contestée par l’Office fédéral de l’agriculture.

Pour du chasselas, donc sans bulles ni risque de confusion

Du Champagne américain

Quiconque a voyagé aux États-Unis et s’est rendu dans les rayons de vins de certains magasins y a probablement vu des bouteilles de vins mousseux locaux avec le terme Champagne sur l’étiquette. Une loi de ce pays autorise cette appellation de figurer que pour une commercialisation sur sol US, et à condition que le célèbre nom soit suivi de la mention du lieu de production. Une situation similaire existe dans quelques autres pays comme la Russie, le Brésil.