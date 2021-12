Hockey sur glace - La Coupe Spengler officiellement annulée à cause du Covid-19

Hockey sur glace : La Coupe Spengler officiellement annulée

Malgré tous les efforts des organisateurs, la Coupe Spengler n’aura pas lieu cette année. Un grand nombre de joueurs du HC Davos ont été testés positifs au coronavirus.

Déjà fortement menacée après les forfaits d’Ambri-Piotta et du Team Canada, cette Coupe Spengler 2021 semblait avoir été sauvée in extremis par les organisateurs. Ceux-ci avaient en effet invité à la dernière minute le Slovan Bratislava et «bricolé» une sélection bernoise avec des joueurs du HC Bienne, du CP Berne et des Langnau Tigers. C’est peu dire que leur abnégation n’a pas été récompensée.