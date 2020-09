En 94 ans d’existence, la Coupe Spengler n’avait passé son tour qu’à quatre reprises: en 1939, 1940, 1949 et 1956. La crise du coronavirus va donc ajouter une cinquième annulation au mythique tournoi grison. Ébruitée par le Blick dans la matinée, l’information a été confirmée ce mardi midi par le comité d’organisation. Le Team Canada restera donc détenteur du trophée en bois pour une année de plus.

À ce principe de précaution s’ajoutent bien évidemment des considérations économiques. Chaque manifestation d’envergure doit en effet s’organiser avec des délais d’annulation liés aux conditions d’assurance. «Le comité d’organisation et nos partenaires avaient besoin d’anticiper et de planifier», reconnaît Gianola avant de conclure. Une Coupe Spengler sans tente des supporters, sans FanDome et dans une patinoire à moitié vide n’a plus rien d’une fête.» Il faudra donc s’y faire, le hockey entre Noël et Nouvel-An 2020 se jouera à la console.