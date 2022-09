Affaire Hamraoui : La cour d’appel confirme le contrôle judiciaire d’Aminata Diallo

Le 4 novembre 2021, Kheira Hamraoui (à gauche) avait été agressée à coups de barres de fer et frappée aux jambes par deux hommes, devant Aminata Diallo.

La chambre de l’instruction a confirmé son placement sous contrôle judiciaire, a dit à la presse l’un de ses avocats, Me Romain Ruiz, sans faire d’autre déclaration. Selon une source proche du dossier, ce contrôle judiciaire a été renforcé, avec notamment une interdiction de paraître en Ile-de-France.

Le contrôle judiciaire prononcé initialement par le juge des libertés et de la détention prévoyait qu’elle vive chez son père à Grenoble, sa ville de naissance, avec un pointage hebdomadaire au commissariat et une interdiction de contacts avec les joueuses et le club du PSG.