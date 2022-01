Procès du 13-Novembre : La cour d’assises spéciale face à un accusé mutique

L’un des suspects n’a pas pipé mot jeudi devant le tribunal qui doit le juger pour les attentats du 13 novembre 2015.

Le 6 janvier, à la reprise du procès, son avocate, Me Margaux Durand-Poincloux avait lu une courte lettre de son client. «Au début, je pensais m’exprimer devant cette cour. Puis, j’ai vu comment se déroulaient les débats et j’ai perdu espoir. Tout le monde fait semblant. Ce procès n’est qu’une illusion. Je ne pense plus aujourd’hui que m’exprimer sur ce qu’on me reproche change quoi que ce soit», écrivait Osama K.