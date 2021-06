«Logeur de terroristes» : La Cour de cassation examine le pourvoi de Jawad Bendaoud

Incarcéré pour avoir hébergé deux jihadistes lors des attentats du 13 novembre 2015, Jawad Bendaoud conteste les dommages et intérêts qu’il doit verser.

La Cour de cassation examine mardi le pourvoi de Jawad Bendaoud, condamné en 2019 à quatre ans d’emprisonnement pour avoir logé deux jihadistes du 13 novembre 2015. Ce recours porte uniquement sur les dommages et intérêts qu’il doit verser. Lors du premier procès en lien avec ces attentats, Jawad Bendaoud a été jugé pour avoir fourni un appartement où Abdelhamid Abaaoud et son complice Chakib Akrouh s’étaient repliés, après les attaques qui ont fait 130 morts à Saint-Denis et Paris.