France : La Cour des comptes tire les premières leçons de la crise

Faible anticipation, coûts évitables : l’institution financière livre les «premiers enseignements» de la gestion de la crise sanitaire.

La lutte contre l’épidémie a pâti de l’impréparation de l’Etat, notamment dans les hôpitaux et l’enseignement qui n’avaient pas suffisamment anticipé la survenue d’une crise de cette importance, même si leur forte mobilisation a finalement permis de faire face, selon la Cour des comptes.

Dans son rapport annuel publié jeudi et consacré pour une large part à la gestion de la crise sanitaire, l’institution financière a voulu tirer les «premiers enseignements» de l’année écoulée.

«Faible anticipation»

Pour évaluer la gestion de l’épidémie, la Cour s’est notamment intéressée aux établissements hospitaliers et aux services de réanimation, à la continuité scolaire grâce aux outils numériques, à la prise en charge des personnes sans logement, au dispositif d’aide du fonds de solidarité, ou encore aux conséquences de la crise pour la SNCF et sur le financement de l’assurance chômage.

«Dans la plupart des cas, les dispositifs d’anticipation de crise n’étaient pas au rendez-vous : pas de plan de continuité dans les établissements scolaires, pas de plan adapté non plus dans les services de réanimation ni à la SNCF», énumère le rapport. Dans les hôpitaux, la réanimation était «un secteur mal préparé à affronter la crise», avec notamment «un taux d’équipement qui se dégrade, marqué par de fortes inégalités territoriales», indique-t-elle.

Forte mobilisation

Dans l’enseignement, la continuité scolaire a pu être assurée «rapidement» grâce aux outils numériques existants, mais ceux-ci ont montré leurs limites, notamment pour les plus jeunes et pour les élèves souffrant de handicaps. Et la Cour critique le manque d’ «organisation collective» de cet enseignement à distance par les établissements.