Etats-Unis: La Cour suprême américaine offre un répit à un condamné à mort

Rodney Reed, 54 ans, devait être exécuté en 2019, mais il a bénéficié d’une campagne publique de soutien animée notamment par des stars telles que Kim Kardashian, Beyoncé et Rihanna. Cette mobilisation a permis le report de l’exécution de cet Afro-Américain qui avait été condamné par un jury entièrement blanc en 1998 pour le viol et le meurtre de Stacey Stites, une femme de 19 ans, deux ans plus tôt.