Royaume-Uni : La Cour suprême britannique considère les chauffeurs Uber comme employés

La justice désavoue le géant américain et ouvre la porte à un salaire minimum et des congés payés pour les chauffeurs Uber. Cette décision pourrait chambouler les modèles économiques d’autres plateformes numériques.

Hausse des tarifs?

La compagnie assurait depuis le début de cette longue bataille judiciaire que les chauffeurs sont des travailleurs indépendants, choisissant leurs horaires et lieux de travail, et collaborant parfois à plusieurs applications en même temps.

Assurance et congés

De son côté, Uber explique avoir fait évoluer ses pratiques depuis le début de cette affaire. Les chauffeurs peuvent désormais choisir quand et où ils conduisent et peuvent avoir accès gratuitement à des assurances maladie, ainsi qu’à des indemnisations pour des congés parentaux.

Le directeur général Dara Khosrowshahi a dévoilé lundi une série de propositions aux gouvernements et syndicats en Europe. L’objectif est de garantir une rémunération transparente et juste aux chauffeurs et de leur offrir plus d’avantages.